Sergio Conceicao Jr ha ricordato alcuni momenti legati alla sua esperienza all’Inter, condividendo alcuni ricordi visivi. La sua testimonianza arriva in un periodo di attenzione sui nerazzurri, con aggiornamenti sulle ultime vicende del club. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle sue dichiarazioni, ma il richiamo ai ricordi passati si inserisce nel quadro delle novità riguardanti la squadra.

di Andrea Greco Sergio Conceicao Jr: «Ho qualche flash di quando era all’Inter. E poi.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il richiamo del calcio italiano resta fortissimo per la famiglia Conceição. In una recente ed esclusiva intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, ha preso la parola Sergio Conceicao Jr, terzino destro attualmente all’Ael Limassol, club della massima divisione cipriota. Il portoghese ha ripercorso le tappe della carriera di suo padre, Sergio Conceicao, che ha lasciato un segno nel nostro campionato con le maglie di Inter, Lazio e Parma. PAROLE – « Intanto ho imparato prima l’italiano del portoghese. I primi ricordi iniziano dal 1998, quando papà si è trasferito a Roma, che è la mia seconda città dopo Oporto.🔗 Leggi su Internews24.com

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Il gol di Conceição direttamente dalla Nord. di Elisa Chiara #JuveRoma #Juventus

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