Il fratello di Conceicao ha parlato a Tuttosport riguardo alla sua crescita nel calcio, sottolineando che con l'allenatore attuale si trova bene. Ha inoltre confermato che il giocatore continuerà a vestire la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. Le sue parole descrivono un miglioramento evidente e una stabilità nel suo percorso professionale, senza menzionare eventuali cambi di squadra o altre decisioni di mercato.

di Francesco Spagnolo Conceicao, il fratello ai microfoni di Tuttosport ha analizzato il suo percorso confermando il suo futuro sarà ancora alla Juve. Le sue parole. Il cognome Conceicao risuona con sempre più forza tra le mura dell’Allianz Stadium, diventando sinonimo di imprevedibilità e determinazione. L’impatto di Francisco, per tutti “Chico”, nel campionato italiano è stato fulmineo, trasformandolo in un perno della nuova Juventus. Per analizzare questo momento d’oro, è intervenuto il fratello Sergio jr., che ha scattato una fotografia nitida del presente e del futuro del talento portoghese. Interrogato su quanto sia effettivamente maturato il giovane talento da quando ha vestito la maglia bianconera, Sergio jr.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao, parla il fratello Sergio Jr.: «Ha avuto una evoluzione fantastica. Con Spalletti si trova bene». Poi l’annuncio sul futuro

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