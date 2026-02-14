Robert F. Kennedy Jr. ha raccontato di aver iniziato a drogarsi dopo l’omicidio di suo padre, Bob Kennedy, e di aver sniffato cocaina dalla tavoletta del water senza preoccuparsi dei germi. Ha spiegato che questa abitudine si è consolidata nel tempo, come modo per affrontare il dolore. Durante un’intervista al podcast This Past Weekend, ha descritto dettagliatamente le sue esperienze, suscitando scalpore tra gli ascoltatori.

Al secondo arresto per possesso di droga, Robert Kennedy Jr. ha deciso di intraprendere il percorso di recupero anche se, germi e tavolette del water a parte, gli eccessi hanno sempre fatto parte della sua vita. Oltre la dipendenza dall’eroina per quattordici anni, iniziata quando era uno studente e portata avanti fino ai primi anni Ottanta, ricordiamo anche l'uso da parte di Kennedy di DMT, un potente psichedelico, e le sue controverse idee sui vaccini, considerati da lui come tossici anche se erano l'unica soluzione in grado di contrastare la pandemia da Covid - inutile dire che la scelta di nominarlo segretario alla Salute abbia portato grandi polemiche all'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Robert F. Kennedy Jr.: «Sniffavo cocaina dalla tavoletta del water: non ho paura dei germi. È da quando hanno ucciso mio padre Bob che ho iniziato a drogarmi»

Il segretario della Salute degli Stati Uniti, Kennedy Jr.

