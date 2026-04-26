Serata di solidarietà a Ponte | protagonisti Cabrini e i Nomadi

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di solidarietà si è svolta a Ponte Buggianese, organizzata dalla comunità locale. Tra i protagonisti della manifestazione ci sono stati i Cabrini e i Nomadi, due gruppi musicali che hanno partecipato all’evento. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che si sono radunati per sostenere iniziative di beneficenza e solidarietà. La serata è stata dedicata alla promozione di valori di altruismo e generosità.

Una bella serata, una di quelle che ti fanno pensare che un mondo migliore sia ancora possibile, è stata organizzata dalla comunità di Ponte Buggianese in nome e per conto della solidarietà, della generosità e dell’altruismo. L’idea di mettere insieme la musica e lo sport per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza funziona sempre sotto la regia di Nicola Stagi che ha portato al Ponte un campione del mondo come Antonio Cabrini e un complesso evergreen come i Nomadi. L’evento fortemente voluto dal sindaco Nicola Tesi ha avuto il fondamentale supporto del Circolo ricreativo del popolo dove un gran numero di volontari ha lavorato per giorni, con passione e impegno, per riuscire a mettere a tavola duecento persone.🔗 Leggi su Lanazione.it

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