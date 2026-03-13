Da Gabbani ai Nomadi e Nicola Piovani Tutti i protagonisti

La musica dal vivo si sposta oltre le grandi città e arriva anche in provincia, con eventi che attirano pubblico da tutta la regione. Tra gli artisti presenti ci sono Gabbani, i Nomadi e Nicola Piovani, che si esibiscono in concerti e spettacoli musicali. Questi appuntamenti rappresentano occasioni di incontro tra artisti e pubblico in contesti non urbani.

Non solo metropoli: la grande musica arriva anche in provincia, con appuntamenti capaci di richiamare pubblico da tutta la regione. Il 21 marzo al Teatro Marconi di Calcinato (Brescia) sbarca The Cream of Clapton, progetto che rende omaggio al repertorio di Eric Clapton con musicisti che hanno condiviso con lui palco e studio, per un viaggio tra blues e rock d'autore. Il 28 marzo al PalaGeorge di Montichiari arriva Francesco Gabbani (nella foto), mentre a Treviglio, al PalaFacchetti, i Nomadi fanno tappa con il 'Live Tour 20252026'. A Voghera (Pavia), al Teatro Valentino Garavani, Nicola Piovani porta in scena 'Note a margine', un viaggio tra cinema, teatro e vita, accompagnato da pianoforte, sassofono e contrabbasso, nel segno di una certezza: "Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica".