A Bolsena musica e solidarietà con i protagonisti di The voice senior

A Bolsena si svolge un fine settimana dedicato alla musica e alla solidarietà con protagonisti di The Voice Senior. Al Teatro San Francesco, lo spettacolo “Giuseppe Nuccini and friends” è previsto per sabato 18 aprile alle 21 e domenica 19 aprile alle 17. L’evento riunisce artisti locali e nazionali e si svolge in due serate consecutive.

A Bolsena è organizzato un fine settimana all'insegna della musica e della solidarietà. Al Teatro san Francesco, sabato 18 alle ore 21 e domenica 19 aprile alle ore 17, va in scena lo spettacolo “Giuseppe Nuccini and friends”. Una giornata organizzata dal Rotary club Montefiascone Lago di Bolsena.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Angy Brown e l'esperienza a The Voice Senior, a San Valentino aperitivo speciale con la cantanteSabato 14 febbraio la Pop Factory insieme a Pop Street Parade ospitano un aperitivo speciale in occasione di San Valentino con la cantante Angy... Madiscool accende il PalaCalafiore: giovani protagonisti tra sport, musica e solidarietàIl sindaco facente funzioni Battaglia: "Un progetto innovativo e dinamico che offre concrete opportunità di crescita per le nuove generazioni"... Jessica e Gilda cantano Proud Mary nella versione di Tina Turner | The Voice Generations Finale Brace accesa, calici in mano e musica dal vivo sotto la Rocca di Bolsena. Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026 Dalle 12:00 alle 15:00 Aenos Enoteca, Bolsena Folk con @trepazziavanti Carni di @augustopeletti Consigliata la prenotazione Per info - facebook.com facebook