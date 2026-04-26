Serale di Amici 2026 le pagelle del 25 aprile | giudici senza coraggio 2 Cattelan che noia 3 Celentano regina 9

Il serale di Amici 2026 si avvicina alla conclusione e, nel corso della puntata del 25 aprile, sono stati commentati i giudizi dei coach e dei giudici. La serata ha mostrato una certa rigidità nelle valutazioni, con alcuni giudici che sono stati definiti privi di coraggio nel dare giudizi più severi. Anche l’ospite, noto presentatore, ha ricevuto critiche per la sua performance, mentre uno dei giudici più apprezzati è stato comunque riconosciuto come protagonista della serata.

A pochi appuntamenti dalla fine, il Serale di Amici 2026 entra in una fase cruciale e, invece di alzare il livello, inciampa su un problema evidente: nessuno (o quasi) vuole più prendersi la responsabilità di giudicare sul serio. La puntata del 25 aprile avrebbe dovuto raccontare quello che sa fare benissimo da molti anni a questa parte, ovvero il talento, la crescita, la selezione, le difficoltà dei ragazzi che si mettono alla prova nel ballo e nel canto. Invece racconta una giuria in crisi, incapace di scegliere, troppo preoccupata di non ferire per riuscire a essere onesta. Maria de Filippi se ne accorge e reagisce a modo suo, con un colpo di scena che lascia lo studio in un limbo.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Serale di Amici 2026, le pagelle del 25 aprile: giudici senza coraggio (2), Cattelan che noia (3), Celentano regina (9) Notizie correlate Amici 25, svelata i giudici del serale: Cattelan, D’Alessio, D’Amario e MalgioglioRoma, 17 marzo 2026 – Il mistero è finalmente risolto: la giuria del serale di Amici 25 sarà composta da Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena... Amici 25, svelati i giudici del serale: Cattelan, D’Alessio, D’Amario e MalgioglioDopo settimane di indiscrezioni e indizi social, arriva finalmente la conferma ufficiale: la giuria del serale di Amici 25 sarà composta da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Amici 2026, chi è l'eliminato del quinto serale, le liti tra i prof; Amici 25 Serale, anticipazioni: la 'vendetta' di Nicolò Filippucci, lite furiosa tra prof e tre big tremano. Chi viene eliminato; Chi sarà il nuovo eliminato del Serale di Amici 25?; Sabato 18 aprile Quinta puntata del Serale - Amici Le puntate | Witty TV. Amici 25 Serale 2026, 6a puntata| Diretta: Alex eliminato ma per lui una proposta di lavoro importanteOggi 25 aprile 2026 va in onda il sesto serale di Amici 25: chi sarà eliminato? Ecco le anticipazioni, gli ospiti e i guanti di sfida ... ilsussidiario.net Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 25 aprileAmici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, sabato 25 aprile 2026, al termine della puntata. Tutte le informazioni ... tpi.it Una “mattata” che ha spiazzato tutti nel Serale di Amici 25. Alessandra Celentano decide di rubare un guanto di sfida e, invece di favorire il suo allievo Emiliano, lo mette in difficoltà con una coreografia lontana dalla sua comfort zone. - facebook.com facebook Con “Hey Pachuco!” tocca alla squadra di Antonella scendere in pista #GFVIP x.com