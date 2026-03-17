Il serale di Amici 25 si arricchisce di una giuria composta da quattro membri. Tra loro ci sono Alessandro Cattelan, noto conduttore televisivo, Gigi D’Alessio, cantante e compositore, Elena D’Amario, ballerina professionista, e Cristiano Malgioglio, paroliere e artista. La composizione della giuria è stata resa nota oggi, ufficializzando i partecipanti che giudicheranno le esibizioni degli allievi durante il programma.

Roma, 17 marzo 2026 – Il mistero è finalmente risolto: la giuria del serale di Amici 25 sarà composta da Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Dopo settimane di speculazioni e toto-nomi che avevano coinvolto artisti come Irama, Emma ed Elisa, la conferma arriva anche dagli indizi disseminati sui social del programma. Una formazione in parte rinnovata che promette di portare nuove dinamiche nella fase più attesa del talent. Il gioco degli indizi e il toto-nomi social. Per settimane i profili ufficiali di Amici hanno alimentato la curiosità del pubblico con una serie di indizi enigmatici. I primi suggerimenti erano volutamente generici: un collezionista di modellini d’aereo, un amante di New York, un portafortuna di SpongeBob e un elefantino proveniente da Nuova Delhi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amici 25, svelata i giudici del serale: Cattelan, D’Alessio, D’Amario e Malgioglio

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Tutto quello che riguarda Amici 25 svelata i giudici del serale...

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