Amici 25 svelati i giudici del serale | Cattelan D’Alessio D’Amario e Malgioglio

Sono stati annunciati i giudici del serale di Amici 25: Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Dopo settimane di voci e anticipazioni sui social, questa formazione è diventata ufficiale. La giuria comprende artisti e professionisti del settore, scelti per valutare le esibizioni degli studenti durante il talent show. L’annuncio è stato confermato attraverso comunicati ufficiali e canali di informazione.

Dopo settimane di indiscrezioni e indizi social, arriva finalmente la conferma ufficiale: la giuria del serale di Amici 25 sarà composta da Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Il talent guidato da Maria De Filippi si prepara così alla fase più attesa con una giuria rinnovata e ricca di personalità. Per settimane, i canali ufficiali del programma hanno alimentato la curiosità del pubblico con una serie di indizi enigmatici: un collezionista di modellini d’aereo, riferimenti a New York, un portafortuna di SpongeBob e un elefantino proveniente da Nuova Delhi. Elementi volutamente vaghi che hanno acceso il dibattito online e dato il via al classico toto-nomi tra i fan. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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