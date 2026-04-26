Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, conquistando la sua quarta vittoria in questa classica belga e la terza consecutiva. Dopo la corsa, Seixas ha commentato di essere orgoglioso e soddisfatto, aggiungendo di essere finito sulla salita Roche-aux-Faucons. Pogacar si conferma così uno dei principali protagonisti del ciclismo, rafforzando il suo successo nella corsa di un grande classico.

Tadej Pogacar si conferma ancora una volta il più forte, si aggiudica la Liegi-Bastogne-Liegi e scrive una nuova pagina di storia del ciclismo conquistando la classica belga per la quarta volta, la terza consecutiva. Lo sloveno taglia il traguardo da solo e precede il francese Paul Seixas, secondo con 45 secondi di ritardo, e il belga Remco Evenepoel, terzo a 1’42”. Il corridore della Decathlon CMA CGM Team, reduce dal trionfo della Freccia Vallone, conferma però il suo straordinario stato di grazia e ribadisce di poter già essere uno dei rivali più credibili per il fenomeno sloveno. Quando Pogacar attacca sulla Redoute Seixas è l’unico che riesce a non perdere contatto e tiene l’andatura del suo esperto avversario fino al momento della verità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Seixas secondo alla Liegi: “Orgoglioso e contento. Sulla Roche-aux-Faucons ero finito”

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