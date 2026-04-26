LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | Pogacar sfianca Seixas e lo stacca sulla Roche-Aux-Faucons

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la corsa in programma a Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il ciclista ha affrontato con determinazione l’ascesa sulla Roche-Aux-Faucons, staccando il rivale Seixas che al momento è a 22 secondi di distanza. La fase finale si sta svolgendo con Pogacar che ha sfiancato Seixas, portandosi in vantaggio sulla vetta. La corsa prosegue con i corridori impegnati nelle ultime fasi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 E’ terminata l’ascesa per Pogacar, Seixas paga già 22?. Il francese aveva reagito bene a tutti gli attacchi dello sloveno, ma ha pgato il ritmo impresso dal campione del mondo nell’ultima parte dell’ascesa. 15.34 E’ in difficoltà Seixas, che ha perso diversi metri da Pogacar. Dietro Ciccone tira il gruppo inseguitore, per il compagno Skjelmose. 15.33 Accelera Pogacar! Questa volta Seixas perde qualche metro. 15.33 Si ferma lo sloveno, che probabilmente prepara un nuovo attacco. 15.32 Seixas soffre ma non molla, 1 km di salita al termine. 15.31 Inizia la Côte de la Roche-Aux-Faucons (1.3 km all’11% medio), attacca subito Pogacar! 15.🔗 Leggi su Oasport.it

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