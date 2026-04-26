LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | Pogacar sfianca Seixas e lo stacca sulla Roche-Aux-Faucons

Durante la corsa in programma a Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il ciclista ha affrontato con determinazione l’ascesa sulla Roche-Aux-Faucons, staccando il rivale Seixas che al momento è a 22 secondi di distanza. La fase finale si sta svolgendo con Pogacar che ha sfiancato Seixas, portandosi in vantaggio sulla vetta. La corsa prosegue con i corridori impegnati nelle ultime fasi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 E’ terminata l’ascesa per Pogacar, Seixas paga già 22?. Il francese aveva reagito bene a tutti gli attacchi dello sloveno, ma ha pgato il ritmo impresso dal campione del mondo nell’ultima parte dell’ascesa. 15.34 E’ in difficoltà Seixas, che ha perso diversi metri da Pogacar. Dietro Ciccone tira il gruppo inseguitore, per il compagno Skjelmose. 15.33 Accelera Pogacar! Questa volta Seixas perde qualche metro. 15.33 Si ferma lo sloveno, che probabilmente prepara un nuovo attacco. 15.32 Seixas soffre ma non molla, 1 km di salita al termine. 15.31 Inizia la Côte de la Roche-Aux-Faucons (1.3 km all’11% medio), attacca subito Pogacar! 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Pogacar sfianca Seixas e lo stacca sulla Roche-Aux-Faucons Notizie correlate Leggi anche: LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Pogacar attacca sulla Redoute, Seixas resta a ruota! Crolla Evenepoel LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Evenepoel, Seixas pronto ad inserirsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: DIRETTA Liegi-Bastogne-Liegi 2026 LIVE; Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Demi Vollering per il tris; Liegi-Bastogne-Liegi, dove vedere la gara in tv: diretta dalle 13 sulla Rai e su Eurosport; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. Diretta LIVE Liegi Bastogne Liegi 2026: Seixas non molla Pogacar, verso un duello per il finaleLa diretta della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it Liegi Bastogne Liegi, la gara in diretta liveOggi è il grande giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, la decana delle Classiche Monumento. 259,5 km con mitici strappi da affrontare: Pogacar cerca il quarto successo nella corsa. A sfidar ... sport.sky.it Si entra nel vivo della Liegi-Bastogne-Liegi Mille metri con una pendenza media del 12,5%: la Côte de Stockeu Evenpoel avanti ma il gruppo Pogacar insegue Segui la Liegi-Bastogne-Liegi LIVE ora su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com Tadej Pogacar in gara alla Liegi-Bastogne-Liegi con il lutto al braccio in ricordo di Cristian Camilo Muñoz, scomparso nella giornata di venerdì scorso in seguito a complicazioni relative a una caduta durante il Tour du Jura - facebook.com facebook