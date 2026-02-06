Laboratori di musica per 120 bimbi a rischio | Più efficaci dei metal detector

Questa mattina a Napoli, alla Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio, è stato presentato il progetto ‘Talent Foundation Sustainability’. L’obiettivo è offrire laboratori di musica a 120 bambini a rischio, ritenuti più utili di un metal detector. La proposta punta a usare la musica come strumento di supporto, coinvolgendo anche le famiglie e migliorando l’ambiente in cui vivono.

Musica, ambiente, supporto alla famiglia. Sono le basi di ‘Talent Foundation Sustainability’ il progetto presentato questa mattina, 6 febbraio, alla Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli. Si tratta di un'iniziativa finanziata dal Pnrr che coinvolgerà 120 bambini della zona orientale della città per un arco di 18 mesi. La Fondazione è ente capofila dei una rete che comprende Associazione Napulitanata, Job Road Academy, Associazione Yvan Pestalozzi, I.C. Vittorino da Feltre - Sarria Monti. Il percorso prevede quattro laboratori: “Musica e inclusione”, che pone al centro il saper fare musicale, integrando l’uso di strumenti classici, il canto e la digital music; “Supporto psicologico e sostegno alla genitorialità”, che mira al benessere del nucleo familiare attraverso l’attivazione di sportelli di ascolto rivolti ai minori, alle famiglie e ai gruppi dei pari; laboratorio a tema ambientale, basato sulla metodologia “imparando-facendo”: questo modulo promuove un rapporto reale e tattile con la natura attraverso l’orto sociale e il riciclo creativo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha proposto di installare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, in risposta all’incidente di La Spezia, dove uno studente è stato accoltellato.

Il ministro Valditara ha annunciato l'intenzione di installare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, coinvolgendo presidi e prefetti.

