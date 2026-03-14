Metal detector e cani antidroga alle fermate dei bus | blitz tra gli studenti diretti a scuola

Nelle ultime ore, forze dell’ordine hanno effettuato controlli con metal detector e cani antidroga alle fermate dei bus e presso la stazione ferroviaria frequentata dagli studenti in transito verso le scuole. Le operazioni sono state svolte per verificare la presenza di sostanze stupefacenti e garantire un viaggio più sicuro ai giovani che ogni giorno si spostano per raggiungere le proprie scuole.

Operazione tra Darsena e stazione per contrastare spaccio e possesso di armi. Controllate 80 persone: "Nessuna zona d'ombra per la sicurezza dei ragazzi" Controlli a tappeto tra i terminal dei bus e la stazione ferroviaria per garantire la sicurezza degli studenti nel tragitto verso scuola. Nella giornata di ieri, venerdì, la Polizia di Stato ha setacciato le zone più calde della Darsena e dello scalo ferroviario, puntando i riflettori sul fenomeno dello spaccio e sul possesso di armi tra i giovanissimi. L'operazione, coordinata dalla Questura con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Bologna, ha visto in campo anche i cani della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Metal detector e cani antidroga in tre scuole a Pavia, la prof: “Perquisiti soprattutto studenti stranieri” Leggi anche: Emergenza coltelli tra gli studenti, metal detector davanti alle scuole di Napoli. “La guerra è di moda” Tutti gli aggiornamenti su Metal detector Argomenti discussi: Ordina un chilo di hashish sul web, arriva nascosto in una cassa stereo: arrestato al momento del ritiro. Metal detector e cani antidroga in tre scuole a Pavia, la prof: Perquisiti soprattutto studenti stranieriLa Questura di Pavia conferma a Fanpage.it di aver svolto con la sua Squadra mobile, i controlli negli istituti Cardano, Cossa e Cremona di Pavia, avvalendosi di metal detector e cani antidroga ... fanpage.it Ponticelli, metal detector e cani antidroga all'ingresso della scuolaAll'istituto tecnico-tecnologico Marie Curie del quartiere Ponticelli di Napoli controlli straordinari da parte della polizia con metal detector e cani antidroga all'ingresso della scuola. Obiettivo: ... rainews.it