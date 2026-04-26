Il Rally di Spagna, quinto appuntamento della stagione 2026, si è concluso con la vittoria di Sebastien Ogier. Il pilota francese ha dominato l’intera gara, conquistando il primo risultato positivo dell’anno. Durante la giornata finale, ha mantenuto la testa della classifica, mentre un errore ha compromesso la corsa di Solberg, che aveva tentato di rimanere nelle posizioni di vertice.

Si chiude nel segno di Sebastien Ogier il Rally di Spagna, quinto atto della stagione 2026. Un weekend da dominatore assoluto per il francese che, nella giornata finale della corsa, ha capitalizzato quanto costruito nei giorni precedenti segnando il primo successo di quest’anno. Non sono mancati però i brividi, arrivati soprattutto grazie alla prestazione monstre di Oliver Solberg che, ieri, ha insidiato seriamente il transalpino. In tal senso la prova spartiacque è stata la penultima di oggi, momento in cui, nel tentativo di superare Ogier, lo svedese ha commesso una sbavatura che l’ha portato a sbattere contro il guard rail al chilometro 14.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sebastien Ogier vince il Rally Spagna! Un errore frena la rincorsa di Solberg

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