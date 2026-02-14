Vallesaccarda si prepara alla festa | domani il Carnevale 2026

Da avellinotoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vallesaccarda si anima domani con il Carnevale 2026, un evento promosso dall’Associazione Iris per celebrare la tradizione locale. La comunità si sta preparando da settimane, con bambini e adulti che già indossano i costumi colorati e allestiscono le strade. La festa nasce per coinvolgere tutti e rivitalizzare le radici culturali del paese.

L’evento promosso dall’Associazione Iris richiama famiglie e cittadini per una giornata di giochi, animazione e convivialità Grande attesa a Vallesaccarda per l’evento di carnevale organizzato dall’Associazione Iris con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.L’appuntamento, con ingresso libero, è previsto per Domenica 15 Febbraio a partire dalle ore 16:00. Una iniziativa che da quest’anno è stata preparata con i minimi dettagli e che prevede diversi giochi ed animazione a cura di Sister Service, ma anche stand gastronomici. “Anche quest’anno- spiegano i rappresentanti dell’Associazione Iris – abbiamo organizzato un momento di attrazione non solo per i bambini ma anche per gli adulti.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

