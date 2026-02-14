Vallesaccarda si prepara alla festa | domani il Carnevale 2026

Vallesaccarda si anima domani con il Carnevale 2026, un evento promosso dall’Associazione Iris per celebrare la tradizione locale. La comunità si sta preparando da settimane, con bambini e adulti che già indossano i costumi colorati e allestiscono le strade. La festa nasce per coinvolgere tutti e rivitalizzare le radici culturali del paese.

L'evento promosso dall'Associazione Iris richiama famiglie e cittadini per una giornata di giochi, animazione e convivialità Grande attesa a Vallesaccarda per l'evento di carnevale organizzato dall'Associazione Iris con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.L'appuntamento, con ingresso libero, è previsto per Domenica 15 Febbraio a partire dalle ore 16:00. Una iniziativa che da quest'anno è stata preparata con i minimi dettagli e che prevede diversi giochi ed animazione a cura di Sister Service, ma anche stand gastronomici. "Anche quest'anno- spiegano i rappresentanti dell'Associazione Iris – abbiamo organizzato un momento di attrazione non solo per i bambini ma anche per gli adulti.