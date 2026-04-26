Se si scoprisse che l’Inter è coinvolta nel caso Calciopoli, le classifiche del campionato potrebbero essere riviste e modificate. Il Fatto Quotidiano analizza le possibili conseguenze di questa ipotesi, concentrandosi sulle implicazioni che una eventuale riconsiderazione delle posizioni in classifica potrebbe comportare. La vicenda riguarda le indagini e le sentenze passate, e il focus è sulla possibilità di ripercussioni nel ranking ufficiale.

Il Fatto quotidiano va al nocciolo della questione. Che cosa accadrebbe se dovesse essere dimostrato il coinvolgimento dell’Inter in quella che ormai sembra sempre più una nuova Calciopoli? Accadrebbe quel che è sempre accaduto, anche vent’anni fa, e che i punti di penalizzazione e le eventuali retrocessioni sconvolgerebbero le classifiche. Certo questo tocca alla giustizia sportiva che al momento dorme sonni belli profondi visto che aveva già archiviato tutto. È il motivo per cui il calcio non può essere governato dall’interno, è troppo compromesso per farlo: deve essere commissariato. A proposito di quel che sta emergendo, il Fatto scrive: Il paradosso è che il campionato 20242025, oggetto dell’inchiesta, l’inter lo ha perso a seguito anche di decisioni arbitrali contestate.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se l’Inter è coinvolta in Calciopoli, si rivedrebbero le classifiche

MI RICORDA L’INTER DEL POST CALCIOPOLI QUESTA!! - INTER-VENEZIA 5-1

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