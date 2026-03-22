Due missili balistici sono stati lanciati contro la base anglo-americana di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i paesi europei, che temono le possibili conseguenze di un simile attacco. L’episodio mette in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture militari in zone strategiche e il rischio di escalation nelle tensioni internazionali.

Il lancio di due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull’ isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, preoccupa l’Europa. Per quanto uno sia stato intercettato e l’altro abbia avuto un malfunzionamento in volo, l’attacco avrebbe avuto una gittata di 3.810 chilometri, una distanza che, di fatto, potrebbe permettere a Teheran di colpire il Vecchio Continente. Un fatto nuovo, ma che non dovrebbe teoricamente sorprendere, come spiega Pietro Batacchi, direttore di Rid-Rivista italiana difesa. Batacchi, un attacco del genere era pensabile? "Stati Uniti e Israele stanno distruggendo ciò che è in superficie nella parte occidentale, ma gli attacchi sono molto più rarefatti nelle aree centrali e orientali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Europa a portata di razzo: "Se coinvolta, l’Italia rischia"

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