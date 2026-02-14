Usa Alexandra Ocasio-Cortez | La classe operaia si è sentita tradita dai Democratici

Alexandria Ocasio-Cortez afferma che la classe operaia si è sentita tradita dai Democratici, dopo aver criticato pubblicamente le scelte del partito degli ultimi anni. La deputata newyorchese ha sottolineato come molte persone che lavorano duramente si siano sentite abbandonate, soprattutto dopo le promesse non mantenute sui salari e i diritti. Durante un intervento pubblico, ha ricordato che queste persone hanno sperato in un cambiamento che non è arrivato.

Alexandra Ocasio-Cortez, membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato di New York, lancia delle frecciate al Partito democratico e in particolare all'assetto politico dem di qualche anno fa. "Sono stata eletta per la prima volta nel 2018, quando lavoravo come cameriera a New York City. Non avevo un'assicurazione sanitaria, non riuscivo a pagare l'affitto e vedevo costantemente un partito che difendeva l'élite, un partito democratico che diceva ai lavoratori che tutto andava bene, quando in realtà non era così", ha detto la politica dem durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Deridevano molte delle richieste su cui avevo basato la mia campagna elettorale.