In una dichiarazione recente, un rappresentante politico ha commentato l’atteggiamento di un collega, definendolo ossessionato nei suoi confronti. La stessa figura ha affermato che il collega cerca solo consenso, mentre lui si dedica alla difesa della classe operaia. La replica è arrivata in risposta a dichiarazioni precedenti del consigliere regionale, comunale e candidato sindaco.

“Prendo atto della singolare ossessione che il consigliere regionalecomunalecapogruppo e già candidato sindaco Nicola Conficoni sembra aver sviluppato nei miei confronti. Un atteggiamento che poco ha a che fare con un confronto serio e utile ai cittadini”. Marco Salvador, consigliere comunale de La Civica, ha replicato alle accuse dell’esponente Pd che lo ha inserito tra i principali sconfitti dell'ultimo referendum del 22-23 marzo. Salvador non si limita a replicare, ma invita Conficoni “a occuparsi dei problemi concreti dei cittadini e del ruolo di ciascuno nel servizio pubblico”, offrendo al tempo stesso la sua interpretazione dei recenti risultati del referendum a Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Salvador risponde a Conficoni: "Ossessionato da me. Noi difendiamo la classe operaia, lui cerca solo consenso"

Articoli correlati

Iran, miliziani: "Non difendiamo solo noi stessi ma la regione e i musulmani"“L’Iran oggi combatte non solo per difendersi, ma anche per la sicurezza della regione e dei musulmani“.

Jannik Sinner risponde con classe a Fonseca: “Ha ragione a dire che sono un robot. Detto da lui…“Jannik Sinner ha risposto a Joao Fonseca dando ragione al talento brasiliano nel suo confronto tra l'azzurro e Carlos Alcaraz: "Lo ha detto dopo aver...