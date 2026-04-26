Se davvero tenete al bene della collettività la dovete lasciare gratuita ma non solo

Un rappresentante ha affermato che il mantenimento della superstrada Milano-Meda dovrebbe essere gratuito, considerando questa misura essenziale per la cura del territorio e il benessere delle comunità. Ha inoltre sottolineato che è necessario riqualificare la viabilità locale, potenziare i mezzi pubblici e rinunciare al progetto di Pedemontana, considerato da lui inutile. Queste proposte sono state espresse in un contesto di discussione sulle infrastrutture della zona.

“Il solo modo per prendersi cura del territorio e occuparsi del benessere delle comunità locali è mantenere la superstrada Milano-Meda gratuita, riqualificare la viabilità locale, potenziare i mezzi pubblici e soprattutto rinunciare alla realizzazione dell’assurdo progetto di Pedemontana”. Così.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Il Bodo gioca davvero bene, non solo grazie al sinteticoChe la trasferta a Bodo potesse essere insidiosa, lo sapevamo bene: i precedenti di Roma e Lazio erano lì a dimostrarlo, così come la recente caduta... A Roma apre eccezionalmente al pubblico un luogo riservato solo agli studiosi: la mostra gratuita della Bibliotheca Hertziana che svela i disegni della Basilica VaticanaA Roma esistono dei luoghi normalmente non accessibili “ai comuni mortali” ma solo a ricercatori e studiosi di storia dell’arte. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Herbert legge il ‘bluff’ di Verstappen: In realtà non vuole lasciare la F1; Beinasco, incendio in un edificio industriale: evacuati alcuni edifici nelle vicinanze. Tenete le finestre chiuse; Hai prenotato un volo? Ecco cosa fare (davvero) se lo cancellano; Carcere in Italia, quanto spendiamo davvero per ogni detenuto: le cifre che lo Stato non ha mai detto chiaramente. Cliente dal “99 (allora era Stream), disdetto 14/2/25 riconsegnando tutto il materiale RICHIESTO. Ora, dopo un anno,Pec di avvocati che mi chiedono 300€ di penali e mancata riconsegna materiale. Tenete tutto quando disdite!!!! Davvero miserabili… - facebook.com facebook