A Roma, per un giorno, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra della Bibliotheca Hertziana dedicata ai disegni della Basilica Vaticana, un’occasione speciale che permette al pubblico di accedere a un’area solitamente riservata solo a ricercatori e studiosi di storia dell’arte. La mostra offre una panoramica sui disegni storici legati al progetto della basilica, svelando dettagli che di solito rimangono nascosti.

A Roma esistono dei luoghi normalmente non accessibili “ai comuni mortali” ma solo a ricercatori e studiosi di storia dell’arte. Tra questi c’è la Bibliotheca Hertziana che, in occasione di una mostra gratuita, apre eccezionalmente le sue porte al pubblico con un evento dedicato a uno dei cantieri più studiati della storia dell’architettura: la Basilica di San Pietro. Avremo finalmente un’opportunità rara per entrare in un ambiente solitamente riservato e scoprire materiali conservati lontano dai circuiti museali tradizionali. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Avremo finalmente un’opportunità rara per entrare in un ambiente solitamente riservato e scoprire materiali conservati lontano dai circuiti museali tradizionali. 🔗 Leggi su Funweek.it

Tutti gli aggiornamenti su Bibliotheca Hertziana

Argomenti discussi: A Roma apre eccezionalmente al pubblico un luogo riservato solo agli studiosi: la mostra gratuita della Bibliotheca Hertziana che svela i disegni della Basilica Vaticana.

La mostra gratuita a Roma che ti fa entrare per la prima volta nella Bibliotheca HertzianaA Roma esistono dei luoghi normalmente non accessibili ai comuni mortali ma solo a ricercatori e studiosi di storia dell’arte. Tra questi c’è la Bibliotheca Hertziana che, in occasione di una mostra ... msn.com

A Roma c’è una mostra nell’edificio di una discoteca abbandonata. Diventerà la nuova sede della Bibliotheca HertzianaA Roma, a pochi passi dalla Biblioteca Hertziana, c’è una mostra temporanea che celebra la memoria di un luogo che stava per essere dimenticato. Chi esce entra A Tribute Exhibition to a Disappearing ... exibart.com