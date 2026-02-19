Il Bodo gioca davvero bene non solo grazie al sintetico
Il Bodo dimostra di essere una squadra forte, non solo grazie al campo sintetico. La trasferta in Norvegia si rivela complicata, come avevano già mostrato le sconfitte di Roma e Lazio in passato. La vittoria del Manchester City sul Bodo sottolinea come il team norvegese possa mettere in difficoltà avversari di livello. I padroni di casa sfruttano bene il terreno di gioco e la determinazione. La partita si preannuncia più equilibrata di quanto si pensasse all’inizio.
Che la trasferta a Bodo potesse essere insidiosa, lo sapevamo bene: i precedenti di Roma e Lazio erano lì a dimostrarlo, così come la recente caduta del Manchester City. Quello a cui abbiamo assistito ieri sera, però, ha superato le attese. «La loro qualità e la loro intensità in blocco basso mi ha impressionato», ha detto Christian Chivu nel post-partita, sorpreso da una squadra che aveva studiato ma a cui, evidentemente, lui e i suoi uomini non avevano preso le misure in maniera corretta. L’Inter è caduta in maniera fragorosa in Norvegia, un 3-1 in cui, a tratti, è parsa subire terribilmente il suo avversario. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Verso Bodo/Glimt-Inter: sintetico, neve, gelo e il fattore… Aspmyra StadionIl match tra BodoGlimt e Inter si svolge sotto la neve e con temperature molto basse, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso il campo scivoloso.
Il Bodo/Glimt ha giocato solo tre partite ufficiali finora nel 2026, causa lo stop del campionato norvegese in questo periodo. E diciamo che sono state tre partite niente male per i ragazzi di Knutsen. #BodoGlimt #ChampionsLeague facebook
