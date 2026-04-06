A Reggio Emilia, il cippo dedicato al partigiano Nero è stato restaurato dai Comunisti Reggiani. L’intervento riguarda il monumento in memoria di Enrico Foscato, che si trova nella zona di Pieve Modolena. L’operazione si inserisce nelle iniziative in vista delle celebrazioni del 25 aprile, che si terranno tra pochi giorni. Il ripristino del monumento è stato completato in tempi recenti, pronti per le commemorazioni.

I Comunisti Reggiani hanno provveduto al ripristino del monumento dedicato a Enrico Foscato, situato nella zona di Pieve Modolena, in vista delle celebrazioni per il 25 aprile che avverranno tra pochi giorni. L’intervento ha riguardato la pulizia della superficie marmorea e il ritocco delle iscrizioni, che erano diventate difficili da leggere a causa dell’azione corrosiva dell’umidità e della pioggia tipiche dell’ambiente campestre. Il cippo segna il luogo dove il partigiano, conosciuto con il nome di battaglia Nero, perse la vita il 23 aprile 1945, proprio mentre Reggio si avvicinava alla liberazione. Il valore simbolico di un territorio tra memoria e identità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria viva a Reggio: restaurato il cippo del partigiano Nero

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