Giorno del Ricordo a Reggio Emilia | scontro tra memoria revisionismo e contestazioni sul passato

A Reggio Emilia, la commemorazione del Giorno del Ricordo si è trasformata in una polemica. Durante la cerimonia, alcuni partecipanti hanno contestato le interpretazioni ufficiali, accusando il revisionismo di distorcere la storia. La discussione tra chi ricorda le vittime e chi mette in dubbio le narrazioni ufficiali ha acceso il dibattito pubblico nella città emiliana.

Il contrasto tra memoria e revisionismo storico si è riacceso ieri a Reggio Emilia, dove la commemorazione del Giorno del Ricordo, istituito per onorare le vittime delle Foibe e l’esodo degli italiani dal confine orientale, si è trasformata in un terreno di scontro politico. Due manifestazioni, espressione di visioni radicalmente opposte, hanno animato la piazza della Vittoria, mettendo a nudo una frattura profonda che attraversa la società civile e le istituzioni. Da una parte, l’associazione culturale ‘Balder’ ha sollecitato il Comune a un riconoscimento più esplicito della tragedia, denunciando una presunta volontà di minimizzare l’evento attraverso la scelta di relatori considerati poco pertinenti al tema.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

A Perugia si sono svolti due momenti per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente De Pascale ha partecipato a Salsomaggiore a diverse iniziative, tra cui mostre, deposizioni di corone e incontri culturali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giorno del Ricordo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo a Fiesso d’Artico; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle Foibe; Giorno del Ricordo, 10 febbraio; Il Giorno del Ricordo a Buccinasco con gli studenti.

Giorno del Ricordo, nota del Ministero alle scuole: favorire iniziative e viaggi nei luoghi delle foibeIl Ministero invita le scuole a celebrare il Giorno del Ricordo il 10 febbraio. La nota sollecita iniziative didattiche e Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, per ... orizzontescuola.it

Giorno del Ricordo, le iniziative a FirenzeIn occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2005 per custodire la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, la Regione ... gonews.it

Vediamo le #temperature massime registrate oggi (07/02) nelle principali città: ( medie riferite alla 1° decade di Febbraio 1991-2020 ) Piacenza +12.6°C - Media +8.0°C Parma +12.8°C - Media +8.4°C Reggio Emilia +14.1°C - Media +9.2°C Modena +11.9° facebook

CdS - #Frattesi, a giugno può essere addio. Reggio Emilia prima occasione per riprendersi l' #Inter e il futuro x.com