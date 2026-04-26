Domenica 26 aprile si svolge al PalaRomare la partita tra la squadra di Schio e quella di Venezia, valida per le semifinali dei playoff scudetto di basket femminile. Le due formazioni sono attualmente in parità nella serie, dopo aver ottenuto ciascuna una vittoria nelle precedenti sfide. La gara rappresenta un momento decisivo per la qualificazione alla finale del campionato di Serie A1.

? Cosa sapere Famila Wuber e Umana Reyer Venezia si sfidano domenica 26 aprile al PalaRomare.. La serie scudetto Serie A1 è in parità dopo i risultati di Schio e Venezia.. Il PalaRomare di Schio ospiterà questa domenica 26 aprile la sfida decisiva per il titolo di campionessa d’Italia, dove la Famila Wuber si scontrerà con l’Umana Reyer Venezia alle ore 20:15. La serie scudetto della Serie A1 femminile raggiunge il suo culmine con la terza gara di questo confronto diretto. Dopo un primo appuntamento vinto a casa dalle ragazze veneziane per 71 a 60, le padrone di casa vicentine hanno ribaltato la situazione nel secondo incontro giocato giovedì sera al Taliercio, trionfando con un punteggio di 74 a 53.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto Basket: Schio e Venezia si sfidano per il trono d’Italia

Notizie correlate

Scudetto Basket Femminile: Schio e Venezia si sfidano per il tronoIl PalaRomare di Schio ospita questa sera, lunedì 20 aprile, il primo atto della finale scudetto della Serie A1 femminile.

Scudetto femminile: Schio e Venezia si sfidano per il tronoIl PalaRomare di Schio si prepara a ospitare, alle ore 20:15 di questa sera, il primo atto della serie scudetto femminile 2026 tra la Famila Wuber e...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Finale scudetto: Venezia soffoca Schio in gara-1. Grandi Santucci e la difesa; Preview Gara 1 Finale Scudetto LBF Schio – Reyer Venezia; Finale scudetto Basket Femminile 2026 tra Schio e Venezia: ecco chi sono le migliori giocatrici italiane che si sfideranno; Reyer-Schio, iniziano le finali scudetto. In diretta sulla Rai.

Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streamingE’ la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi domenica 26 aprile alle ore 20:15 Famila Wuber ... oasport.it

LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: gara-3 assegna lo scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it

L'arbitro priolese Luca Attard arbitrerà gara 3 della finale scudetto di basket femminile tra Schio ed Umana Venezia. Appuntamento domenica sera alle 20.15, in diretta su Rai sport. Le due squadre si trovano in perfetta parità e si giocheranno la bella per - facebook.com facebook