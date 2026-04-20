Questa sera alle 20:15 si gioca il primo incontro della serie per lo scudetto femminile 2026 tra la Famila Wuber e l’Umana Reyer Venezia. La partita si svolge al PalaRomare di Schio, dove le due squadre si sfidano per ottenere il titolo di campione nazionale. Si tratta dell’inizio di una serie che proseguirà con ulteriori incontri tra le due formazioni.

Il PalaRomare di Schio si prepara a ospitare, alle ore 20:15 di questa sera, il primo atto della serie scudetto femminile 2026 tra la Famila Wuber e l’Umana Reyer Venezia. La sfida, che vede le padrone di casa cercare la difesa del titolo nazionale conquistato lo scorso anno, si giocherà al meglio delle tre partite e rappresenta il culmine di una stagione che ha le due rivali incrociarsi anche su scala europea. L’equilibrio tattico tra l’efficienza vicentina e la reattività veneziana. Analizzando le dinamiche che porteranno sul parquet di Schio, emerge un duello strategico di altissimo livello tecnico. La Famila Wuber punta tutto sulla solidità del proprio nucleo interno, dove la combinazione tra Zandalasini e Verona dovrebbe garantire un controllo del ritmo fondamentale per gestire i possessi offensivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto femminile: Schio e Venezia si sfidano per il trono

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