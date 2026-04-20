Scudetto Basket Femminile | Schio e Venezia si sfidano per il trono

Stasera al PalaRomare di Schio si gioca il primo atto della finale scudetto della Serie A1 femminile di basket. Le squadre di Schio e Venezia si affrontano in questa partita decisiva per il titolo. La sfida rappresenta l’epilogo di una stagione competitiva e si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e appassionati. La partita è fissata per questa sera, lunedì 20 aprile.

Il PalaRomare di Schio ospita questa sera, lunedì 20 aprile, il primo atto della finale scudetto della Serie A1 femminile. Alle ore 20:15, la Famila Wuber Schio sfida l’Umana Reyer Venezia in una serie al meglio delle tre partite che punta a definire la regina del basket italiano. L’egemonia oro-granata contro il riscatto veneziano. La Famila Wuber Schio entra in campo con un bagaglio di vittorie che non lascia spazio a dubbi sulla propria gerarchia stagionale. Le padrone di casa hanno dominato l’intera regular season, mantenendo il primato dalla prima all’ultima giornata di campionato. La stagione della squadra vicentina è stata caratterizzata da una supremazia quasi totale, culminata con la conquista della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scudetto Basket Femminile: Schio e Venezia si sfidano per il trono Notizie correlate Scudetto femminile: Schio e Venezia si sfidano per il tronoIl PalaRomare di Schio si prepara a ospitare, alle ore 20:15 di questa sera, il primo atto della serie scudetto femminile 2026 tra la Famila Wuber e... Basket femminile, Schio espugna Derthona e raggiunge Venezia in finale ScudettoLa finale Scudetto vedrà opposte ancora una volta la Reyer Venezia ed il Famila Schio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket femminile, Schio espugna Derthona e raggiunge Venezia in finale Scudetto; Preview Gara 1 Finale Scudetto LBF Schio – Reyer Venezia; Basket Femminile: Schio batte Derthona e vola in Finale Scudetto contro Venezia; Famila-Reyer: lunedì 20 aprile a Schio il primo atto della finale scudetto. Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ... oasport.it LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it FINALE SCUDETTO - GARA 1 Scaldate i motori, - 3 giorni alla FINALE Lega Basket Femminile Lunedì | 20:15 PalaRomare, Schio (VI) Reyer Venezia - facebook.com facebook Basket femminile: Schio a segno in gara-1 di semifinale scudetto x.com