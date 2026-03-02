Svastiche e scritte antisemite nel greto del Parma | cancellate e poi riapparse

Sul greto del torrente Parma sono state trovate svastiche e scritte antisemite, che erano state cancellate in precedenza. Tuttavia, i graffiti sono ricomparsi negli stessi punti, suscitando nuove preoccupazioni. La presenza di questi simboli e scritte è stata documentata da testimoni e fotografata prima e dopo la rimozione. Nessuna spiegazione ufficiale è stata ancora fornita riguardo a chi possa averli ripintati.

Vandali in azione lungo il torrente Parma. Indignazione e nuove segnalazioni Svastiche e scritte antisemite sui muri del greto del torrente Parma. Dopo una prima rimozione, i graffiti sembrano nuovamente tracciati negli stessi punti. Un episodio che ha suscitato forte indignazione tra i cittadini, non solo per il contenuto delle scritte, ma anche per la loro ricomparsa a distanza di poco tempo. Segno di un gesto reiterato e intenzionale. Diverse le segnalazioni arrivate alle autorità, con la richiesta di interventi più incisivi sia per la rimozione immediata dei graffiti sia per individuare i responsabili.

Alla stazione di Tivoli sono comparse delle scritte antisemite"Kill the muslim", "Kill the jaw", e anche "Juden Raus", oltre a svastiche e simboli nazifascisti.

Svastiche e scritte razziste sul ponte pedonaleSvastiche e scritte che vanno dal "no all'islam" al caldeggiare la remigrazione, azione che vorrebbe il ritorno al luogo d'origine degli immigrati...

Alla stazione di Tivoli sono comparse delle scritte antisemiteA chiederne a gran voce la rimozione immediata il partito Socialista Italiano di Tivoli che ha espresso profonda preoccupazione per le svastiche e le scritte antisemite e islamofobe comparse nei ... romatoday.it

Svastiche e insulti contro gli ebrei in una residenza della Bocconi: la denuncia di uno studenteSvastiche e insulti agli ebrei scritti negli ascensori della residenza Castiglioni, una delle principali strutture residenziali del campus Bocconi. Le scritte sarebbero comparse nell’ultimo mese e a ... milano.repubblica.it