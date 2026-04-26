Scoppia la bomba in casa Inter | 50 milioni per Barella da Simeone

Il calciomercato estivo si anima con una notizia che riguarda l’Inter e il centrocampista Barella. Secondo le fonti, un club avrebbe offerto circa 50 milioni di euro per il giocatore, con un possibile coinvolgimento di un allenatore noto per le sue richieste di mercato. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati confermati dettagli ufficiali o sviluppi futuri.

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