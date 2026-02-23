Sisma Simeone | il Chiringuito lancia la bomba sul futuro dell’Inter ma Chivu non trema

Il programma spagnolo El Chiringuito de Jugones ha rivelato che il futuro dell’Inter potrebbe cambiare radicalmente a causa di nuove trattative con un ex giocatore. La trasmissione ha diffuso voci su un possibile ritorno in panchina, alimentando le speculazioni tra i tifosi. L’indiscrezione ha già fatto discutere nel mondo del calcio, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata. La vicenda continua a tenere banco tra gli appassionati.

Le frequenze spagnole di El Chiringuito de Jugones scuotono le fondamenta del calcio europeo con un'indiscrezione che, se confermata, riscriverebbe le gerarchie delle panchine internazionali. Secondo il celebre talk show iberico, il lunghissimo sodalizio tra Diego Simeone e l' Atletico Madrid sarebbe giunto ai titoli di coda: il tecnico argentino lascerà la capitale spagnola a giugno e, clamorosamente, avrebbe già siglato un pre-accordo con l'Inter per la stagione 202627. Un ritorno romantico quanto oneroso per il Cholo, che ha vestito la maglia nerazzurra tra il 1997 e il 1999, ma che si scontra frontalmente con la realtà di una Milano nerazzurra attualmente dominata dai risultati e dall'estetica di Cristian Chivu.