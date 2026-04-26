Un team di ricercatori dell'Università di Washington ha identificato un piccolo mammifero chiamato Cimolodon desosai in un fossile ritrovato nella Bassa California. Si tratta di una scoperta che permette di conoscere meglio la presenza di questi mammiferi durante l’epoca dei dinosauri. Il fossile rappresenta una delle poche testimonianze di questa specie in quella regione e risale a circa 70 milioni di anni fa.

?? Cosa sapere Ricercatori dell'Università di Washington identificano il Cimolodon desosai in un fossile della Bassa California. La dieta onnivora del piccolo mammifero spiega la sopravvivenza dei discendenti dopo l'estinzione del Cretaceo. Un team di ricerca guidato dall’Università di Washington ha identificato una nuova specie di mammifero, il Cimolodon desosai, grazie a un fossile di circa 75 milioni di anni rinvenuto in un sito della Bassa California. La scoperta, che getta nuova lu .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scoperto il piccolo mammifero che sfidò l’era dei dinosauri

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