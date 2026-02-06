Chi è l'ermellino il piccolo mammifero mascotte delle Olimpiadi e dove si trova in Italia

Gli ermellini, come Tina e Milo, sono diventati i simboli ufficiali delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. Questi piccoli mammiferi, simili alle donnole, sono stati scelti come mascotte perché rappresentano agilità e velocità. Sono spesso visti nei boschi dell’Italia, anche se non sono facili da trovare. La loro presenza, tra le montagne e le foreste, ha attirato l’attenzione di chi si interessa di natura e sport.

Gli ermellini come Tina e Milo, le mascotte di Milano Cortina 2026, sono piccoli e agili predatori simili alle donnole. In Italia vivono esclusivamente sulle alpi e in inverno diventano completamente bianchi, fatta eccezione per la punta della coda che rimane nera.

