Tenta di pagare un caffè con una carta di debito rubata | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver cercato di pagare un caffè con una carta di debito che risultava essere rubata. L'episodio è avvenuto in un bar di Belgioioso, in provincia di Pavia, e la polizia ha immediatamente individuato e identificato il responsabile. La vicenda si è conclusa con la denuncia nei confronti dell’individuo coinvolto.

Belgioioso (Pavia), 19 marzo 2026 – Con una carta di debito rubata ha tentato di pagare una consumazione al bar. Un 38enne è finito nei guai per tentato uso di carta di debito rubata, ricettazione e porto abusivo di coltello. Il tutto è accaduto la mattina di martedì 17, quando i carabinieri impegnati in un servizio perlustrativo sono intervenuti in un bar di Belgioioso dove, poco prima, un uomo già noto alle forze dell’ordine aveva tentato di pagare una consumazione con una carta di debito il cui furto era stato denunciato la sera prima a Pavia. I militari hanno approfondito il controllo perquisendo il veicolo, parcheggiato li vicino; in auto hanno trovato altra refurtiv a, tutta riconducibile al furto avvenuto su di un altro mezzo a Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tenta di pagare un caffè con una carta di debito rubata: denunciato Articoli correlati Reggio: auto rubata e carta di debito, arrestato un 31enne di ParmaUn controllo di routine svoltosi lunedì 9 marzo 2026 nelle vie di Reggio Emilia ha portato all’arresto di un trentunenne residente a Parma, già... Grottaglie, tenta di farsi consegnare prodotti senza pagare: denunciato 20enneTarantini Time QuotidianoUn giovane di 20 anni di Grottaglie è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata... Arafta | 41–60. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Altri aggiornamenti su Tenta di pagare un caffè con una carta... Temi più discussi: Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne - 10/03/2026; Tenta di scappare in Belgio con un diamante da 15mila euro: incastrato gemmologo romano; Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato. La sindaca: Scossa per l'accaduto; Tenta di rapire una bimba di 2 anni che si trovava con la madre per strada: denunciata una donna. Tenta di farsi pagare 60 euro per restituire lo smartphone: denunciato 26enne tunisinoOperazione della Polizia nei pressi della stazione di Camerlata dopo la denuncia di un 20enne comasco. Il giovane tunisino segnalato anche per possesso di hashish ... ciaocomo.it Aprilia, tenta di uscire dal supermercato senza pagare la spesa: denunciato un 52enneAprilia, tenta di uscire dal supermercato pagando solo un prodotto. Denunciato un uomo di 52 anni per tentato furto dai Carabinieri ... latinaquotidiano.it Firenze, tenta di derubare una donna alla fermata del tram: fermato e picchiato dai passanti x.com La Pallacanestro Reggiana tenta di ribaltare il -1 dell’andata per conquistare la semifinale di coppa. Segui gli aggiornamenti a partire dalle 20.30 - facebook.com facebook