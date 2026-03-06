Nasconde droga e soldi nel suo appartamento 25enne nei guai | scatta l’avviso orale

Un'auto della polizia ha fatto irruzione nell’appartamento di una donna di circa 25 anni ad Ancona, trovando droga e denaro nascosti. La stessa donna, già denunciata in passato per detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, ha ricevuto un avviso orale dal Questore. La vicenda riguarda l’attività di controllo e vigilanza sul territorio.

Considerata la pericolosità sociale della donna, il Questore ha quindi disposto l’avviso orale invitandola a cambiare condotta di vita ANCONA – Avviso orale del Questore nei confronti di una donna di circa 25 anni, già denunciata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato emesso dal Questore Cesare Capocasa come misura di prevenzione per evitare la reiterazione dei suoi comportamenti illeciti. Nei mesi scorsi, durante una perquisizione domiciliare, la giovane era stata trovata in possesso di diverse tipologie di droga già suddivise in dosi, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento e a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In casa con droga e un fucile rubato, 25enne nei guaiI carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato ieri un 25enne, sorpreso in casa con un fucile rubato e della droga.

Nasconde in casa 60mila euro di droga, nei guai anche il vicinoIl comando provinciale dei carabinieri di Genova ha intensificato antidroga (e non solo) nel centro storico.

Approfondimenti e contenuti su Nasconde droga.

Temi più discussi: Nasconde droga e denaro in auto e casa. Uomo arrestato dai Carabinieri. E’ accaduto a Celano.; Nell'auto di lusso nascondono cocaina per quasi un milione di euro: due arresti nel Milanese; Piombino, nasconde droga nell'auto e a casa: denunciato; Arezzo, blitz nella zona rossa: arrestati con cocaina, eroina, erba e hashish.

Trucco pantaloncini. Nasconde la droga sotto i jeans: arrestato in bici alla stazioneL’operazione dei carabinieri nella zona dei giardini di Campo di Marte. Un nigeriano teneva le dosi per lo spaccio nelle tasche interne. L’altro arresto il giorno prima: un panetto di hashish nel giub ... lanazione.it

Traffico di droga tra Abruzzo e Puglia, arrestata a San Severo 41enne: nascondeva in lavatrice eroina e soldiScoperto dai Carabinieri un canale di collegamento tra Montesilvano e San Severo. Ritrovati nell'abitazione della donna 9 chili di eroina e quasi 60mila euro in contanti E’ stata trovata in possesso ... lagazzettadelmezzogiorno.it

NASCONDE DROGA E DENARO IN AUTO E IN CASA ARRESTATO DAI CARABINIERI CELANO - Nella giornata del 27 febbraio i militari della Stazione Carabinieri di Celano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti ed intensificati dall’Arma - facebook.com facebook

Taranto, 19enne nasconde la droga nell'armadio: arrestato - News x.com