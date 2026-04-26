Scoperti i super polpi del Cretaceo | predatori di 20 metri nei mari
Ricercatori dell’Università di Hokkaido hanno identificato fossili di Nanaimoteuthis haggarti, un calamaro preistorico vissuto nel periodo Cretaceo. Si tratta di un animale che si stima raggiungesse i 20 metri di lunghezza e che viveva nei mari di quel tempo. I reperti permettono di approfondire la conoscenza delle creature marine di circa 70 milioni di anni fa.
?? Cosa sapere Ricercatori dell'Università di Hokkaido identificano fossili di Nanaimoteuthis haggarti risalenti al Cretaceo. Il predatore di 20 metri sfidava la supremazia dei grandi vertebrati marini mesozoici. I ricercatori dell'Università di Hokkaido hanno identificato fossili di super polpi risalenti al Cretaceo, creature lunghe fino a 20 metri che dominavano gli oceani come predatori apicali. Il team guidato dal paleontologo Iba ha condotto un'indagine rivoluzionaria su resti organici .🔗 Leggi su Ameve.eu
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