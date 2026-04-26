Scoperta la vera prima foto di un tornado | è del 1884 in Kansas

Nell'aprile del 1884, un coltivatore ha scattato una fotografia di un tornado in Kansas, considerata ora la prima immagine nota di questo fenomeno naturale. In passato si riteneva che la prima foto fosse stata scattata nel South Dakota, ma le analisi tecniche recenti hanno confermato che lo scatto del 1884 rappresenta il primo documento visivo di un tornado. La fotografia del 1884 è stata riconosciuta come la più antica registrazione visiva di questo evento atmosferico.

? Cosa sapere Un coltivatore di nome Adams fotografò un tornado in Kansas il 26 aprile 1884.. L'analisi tecnica smentisce lo scatto del South Dakota ritenuto finora il primo documento.. Il 26 aprile 1884 a Garnett, in Kansas, un coltivatore di nome Adams catturò la prima immagine autentica di un tornado, superando una celebre fotografia del South Dakota ritenuta oggi falsa. Per oltre un secolo, gli appassionati di meteorologia hanno considerato lo scatto attribuito a Robinson, risalente al 28 agosto 1884 nel territorio dell’attuale South Dakota, come il documento iconico del fenomeno. Tuttavia, le analisi moderne mettono in dubbio la veridicità di quell’immagine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scoperta la vera prima foto di un tornado: è del 1884 in Kansas Notizie correlate “Com’era davvero, assurdo”. Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni, ora la scoperta choc: svelata la foto prima del restauro (FOTO)Il caso dell’affresco con l’angelo nella Cappella del Crocifisso della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha attirato l’attenzione dopo la... Alla scoperta di San Francesco: "La vita semplice è vera e bella"Un cammino tra cinema, teatro e riflessione per riscoprire l’attualità di San Francesco a ottocento anni dalla sua morte. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Alla scoperta dei tesori nascosti della Capitale, il tour esclusivo con la docu-serie di History Channel; Trovata l’Iliade di Omero dentro una mummia di epoca romana, la scoperta archeologica è eccezionale – Ecco perché; Come nascono i pianeti? Scoperta una zona chiave mai osservata prima; Travel Classics in Ticino: le grandi firme del turismo alla scoperta del cantone. In Arizona scoperta la prima formica pulitrice: fa grooming su un’altra specie come i pesci pulitoriIn Arizona scoperta una formica pulitrice che fa grooming su un altra specie più grande: un comportamento mai osservato prima che ricorda quello dei pesci pulitori che rimuovono pelle morte e parass ... msn.com Alba Sotterranea, il tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città di Alba vi aspetta venerdì 1 maggio ! Sono prenotabili turni delle 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 e delle 17:00 . Punto di ritrovo: 15 - facebook.com facebook Il Kraken è esistito e dominava gli oceani, la scoperta sul 'mostro dei mari' x.com