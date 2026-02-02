Com’era davvero assurdo Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni ora la scoperta choc | svelata la foto prima del restauro FOTO

Dopo il restauro, l’affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina mostra un volto completamente diverso. La foto prima del lavoro di restauro rivela un angelo con sembianze molto più strane, quasi come un volto umano con caratteristiche insolite. La scoperta ha sorpreso tutti, soprattutto perché il cambiamento è evidente e lascia spazio a molte domande. Ora si attende una spiegazione ufficiale sul perché il volto sia stato così modificato.

Il caso dell’affresco con l’angelo nella Cappella del Crocifisso della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha attirato l’attenzione dopo la diffusione online delle immagini che mostrano un cambiamento evidente nel volto del cherubino in seguito a un intervento di restauro. Il dettaglio che ha alimentato il dibattito riguarda la somiglianza, segnalata da numerosi osservatori, tra il volto restaurato e quello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il confronto tra le fotografie del “prima” e del “dopo” ha reso la vicenda di interesse pubblico, portando a una serie di dichiarazioni da parte del parroco, del Vicariato e della stessa premier. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Una foto dell’angelo della Cappella del Crocifisso nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha fatto il giro sui social.

A Roma, un’installazione ha fatto discutere.

Ora in diretta l'intervento di replica del di Giorgia Meloni al Senato per il Consiglio Europeo.

