Un percorso tra cinema, teatro e riflessione porta alla scoperta di San Francesco, figura centrale della storia religiosa e culturale. Si tratta di un viaggio che, a ottocento anni dalla morte del santo, evidenzia come la sua vita semplice e i valori associati siano ancora al centro di discussioni e rappresentazioni contemporanee. La mostra e gli eventi invitano il pubblico a riscoprire la figura del santo attraverso diverse forme artistiche.

Un cammino tra cinema, teatro e riflessione per riscoprire l’attualità di San Francesco a ottocento anni dalla sua morte. L’Unità Pastorale di Ponsacco e la parrocchia di San Giovanni Evangelista, insieme all’Ordine Francescano Secolare Ponsacco-Peccioli, propongono una serie di iniziative inserite nell’Anno Francescano dedicato all’VIII centenario. Il programma prende il via già oggi alle 15 all’auditorium Monsignor Meliani con la proiezione del film “Fratello Sole, Sorella Luna” di Franco Zeffirelli. Si prosegue sabato 7 marzo alle 16 con “San Francesco e il mondo femminile – Il saio e la corda”, spettacolo ideato e scritto da Fabrizio Gallerini con il coinvolgimento del gruppo giovani e interventi musicali curati da Blu Confine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla scoperta di San Francesco: "La vita semplice è vera e bella"

