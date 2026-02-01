Taranto-San Giorgio Ionico | scontro sulla statale cinque feriti Una bambina e una donna in codice rosso Coinvolta una famiglia

Un incidente si è verificato questa mattina sulla statale tra Taranto e San Giorgio Ionico, provocando cinque feriti. Tra le persone coinvolte, ci sono una bambina e una donna, entrambe portate in codice rosso in ospedale. La strada è rimasta bloccata per alcune ore mentre i soccorritori intervenivano sul posto. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Approfondimenti su Taranto San Giorgio Ionico Porlezza, scontro tra due auto in via Osteno: cinque feriti, coinvolta una bambina di 3 anni Un incidente stradale si è verificato oggi a Porlezza, in via Osteno, coinvolgendo due auto e provocando cinque feriti, tra cui una bambina di 3 anni. Incidente sulla Statale 172 Alberobello-Locorotondo: sei feriti in codice rosso Nella notte tra Alberobello e Locorotondo si è verificato un grave incidente sulla Statale 172, coinvolgendo tre veicoli e causando sei feriti in codice rosso. Ultime notizie su Taranto San Giorgio Ionico Argomenti discussi: San Giorgio Ionico (TA), controlli sulla sicurezza: 37enne denunciata dai Carabinieri; San Giorgio Ionico. Sicurezza sul lavoro, controlli dei Carabinieri: denunciata una 37enne; Masseria Acquasale Relais & Restaurant; San Giorgio Ionico, controlli sicurezza: 37enne denunciata dai Carabinieri. San Giorgio Ionico (TA), controlli sulla sicurezza: 37enne denunciata dai CarabinieriUna donna di 37 anni è stata denunciata in stato di libertà a San Giorgio Ionico al termine di una serie di controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro svolti dai Carabinieri. L'operazione si è svo ... trmtv.it San Giorgio Ionico: lite domestica degenera in violenza e minacce con una pistola, 64enne arrestatoL'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie con calci, pugni e schiaffi: le violenze si ripetevano da tempo ma non erano mai state denunciate Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto In Diretta. Ella Joy Meir · Piano Dreams. Fo'cra di San Ciro 2026, Grottaglie Video di @andrea__93 che ringraziamo Valorizza la provincia tarantina insieme all'associazione Taranto In Diretta Hai foto o video di Taranto Racco - facebook.com facebook

