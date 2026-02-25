Violento scontro frontale sulla 71 Gravissimi i conducenti dei mezzi

Un violento scontro frontale sulla Sr 71 ha causato gravi feriti ai due conducenti, rimasti incastrati tra le lamiere. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio a Montecchio Vesponi, bloccando il traffico per ore e lasciando una vettura capovolta al centro della carreggiata. La scena ha provocato grande paura tra gli automobilisti, evidenziando ancora una volta i rischi di questa strada molto trafficata. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dello scontro.

© Lanazione.it - Violento scontro frontale sulla 71. Gravissimi i conducenti dei mezzi

CASTIGLION FIORENTINO Un boato, lamiere accartocciate e una vettura capovolta in mezzo alla Sr 71: è la scena che ieri pomeriggio ha bloccato il traffico all’altezza di Montecchio Vesponi, nel comune di Castiglion Fiorentino, riportando ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità di un’arteria ad alta percorrenza e spesso teatro di incidenti. L’allarme è scattato alle 14.45 quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per lo scontro tra due auto avvenuto sul rettilineo nei pressi dell’azienda Menci. Coinvolti un uomo di 74 anni, alla guida di una Suzuki Jimny, e un 24enne su una BMW. 🔗 Leggi su Lanazione.it Violento incidente frontale sulla variante di Morbegno: otto feriti, due sono gravissimiUn grave incidente frontale si è verificato sulla variante di Morbegno, lungo la Nuova Statale 38 a Traona. Due feriti gravi nello scontro frontale sulla strada regionale 71Stamattina sulla strada regionale 71, a Ceciliano vicino Arezzo, si è verificato un grave incidente stradale. Temi più discussi: Violento frontale sulla Statale: due mezzi distrutti. Tre persone coinvolte. Traffico rallentato e lunghe code; Violento scontro frontale sulla 71. Gravissimi i conducenti dei mezzi; Violento frontale fra due auto: due donne e una ragazzina finiscono in ospedale; Tragico incidente in via Dismano, donna di 46 anni perde la vita. Frontale sulla Dismano, muore una donna di 46 anniUna donna di 46 anni, Annalisa Soldati, è morta in seguito a un violento scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera (23 febbraio) in via Dismano, ... ravennaedintorni.it Frontale sulla Dismano, muore la 46enne ravennate rimasta ferita ieri seraNon ce l’ha fatta Annalisa Soldati, 46 anni, rimasta gravemente ferita nel violento scontro frontale avvenuto ieri sera attorno alle 20 in via Dismano, all’altezza del civico 30, nella zona di Ponte N ... ravennawebtv.it Questi giganti meteorologici traggono la loro energia da un violento scontro termico. Ma l'attuale contesto climatico ne sta alterando i connotati - facebook.com facebook