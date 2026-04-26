Scontro violento sul Vallo di Diano | auto fuori strada e 2 feriti

Sabato sera sulla provinciale Teggiano-Polla si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. Le vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro violento, con una delle due che è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato due persone in ospedale per le ferite riportate nell’impatto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

?? Cosa sapere Due feriti in ospedale dopo lo scontro tra due auto sulla provinciale Teggiano-Polla sabato sera. I carabinieri indagano sulla dinamica del ribaltamento avvenuto al confine con San Pietro al Tanagro. Due persone sono finite in ospedale dopo un violento scontro tra due auto avvenuto nella serata di sabato 25 aprile sulla provinciale Teggiano-Polla, nel tratto che confina con San Pietro al Tanagro. Il sinistro, che ha scosso la quiete del Vallo di Diano, è stato causato da una collis .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento sul Vallo di Diano: auto fuori strada e 2 feriti Notizie correlate Vallo di Diano, auto finisce nel fiume Tanagro: 23enne salvato da agente fuori servizioMomenti di forte tensione nella notte nel Vallo di Diano, dove un’auto è finita nel fiume Tanagro nel tratto di via Campigliole compreso tra Sala... Scontro frontale in via Fenili, un'auto carambola fuori strada: feriti un uomo e una donnaSi registra un incidente stradale accaduto mercoledì mattina in via Fenili 72, al confine tra il territorio comunale di Gatteo e quello di Cesenatico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Isaak e Antonio, i due camionisti deceduti nello scontro in Basilicata: Vallo di Diano colpito dall’ennesima tragedia della strada; Incidente frontale tra auto e moto a Castellabate: ferito un ragazzo; Cronaca - Salerno sotto shock: una giornata di sangue e arresti che ha sconvolto la provincia; Incidente tra auto lungo la SS18: morto un 56enne, diversi feriti. Incidente stradale nel Vallo di Diano, 75enne muore in ospedale: grave la moglieUn uomo di 75 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel Vallo di Diano sulla strada provinciale Teggiano-Polla, nel ... ilmattino.it Tragedia a Pietragalla: il Vallo di Diano piange Antonio Caporale e Isaak IbrahimAtena Lucana e Sassano in lutto per la scomparsa di Antonio Caporale (46 anni) e Isaak Ibrahim (22 anni), vittime di un drammatico incidente stradale a Pietragalla ... infocilento.it Incidente stradale nel Vallo di Diano, 75enne muore in ospedale: grave la moglie - facebook.com facebook