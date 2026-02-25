Scontro frontale in via Fenili un' auto carambola fuori strada | feriti un uomo e una donna

Si registra un incidente stradale accaduto mercoledì mattina in via Fenili 72, al confine tra il territorio comunale di Gatteo e quello di Cesenatico. Intorno alle ore 8 si è verificato uno scontro frontale tra due auto e dopo l'impatto una delle due è carambolata fuori strada. L'incidente è stato rilevato dalla Polizia stradale, in ausilio la Polizia Locale di Gatteo. In base a quanto si apprende, un uomo e una donna, i conducenti dei due veicoli coinvolti nello scontro, sono rimasti feriti. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

