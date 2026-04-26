Scontro violento a San Giusto | Harley spezzata e 3 feriti nell’urto

Un incidente si è verificato a San Giusto Canavese, coinvolgendo un'auto e una Harley Davidson. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via XXV luglio e via Martiri del XXI, provocando tre feriti e causando la distruzione della motocicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai feriti, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

? Cosa sapere Tre feriti a San Giusto Canavese dopo l'urto tra un'auto e una Harley Davidson.. L'impatto all'incrocio tra via XXV luglio e via Martiri del XXI ha distrutto la moto.. Tre persone sono rimaste ferite a San Giusto Canavese intorno alle 18 di questo 26 aprile, dopo che un violento impatto tra un’auto e una Harley Davidson si è consumato all’incrocio tra via rurale, via XXV luglio e via martiri del XXI. Il sinistro, avvenuto in un punto regolato dal segnale di stop, ha causato danni strutturali pesanti ai mezzi coinvolti: la motocicletta è stata letteralmente spezzata in due parti, mentre l’automobile ha subito un ribaltamento finendo sulla carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento a San Giusto: Harley spezzata e 3 feriti nell’urto Notizie correlate Leggi anche: Incidente a San Giusto Canavese, moto Harley Davidson spezzata in due e auto ribaltata: tre feriti San Leone, violento scontro in curva: due feriti in ospedale? Cosa sapere Due feriti in ospedale a San Leone dopo lo scontro tra due auto in viale dei Giardini.