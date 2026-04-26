Incidente a San Giusto Canavese moto Harley Davidson spezzata in due e auto ribaltata | tre feriti

Oggi a San Giusto Canavese si è verificato un incidente stradale intorno alle 18, coinvolgendo un’auto e una moto Harley Davidson. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Ruale, via XXV Luglio e via Martiri del XXI, regolato da uno stop. La moto si è spezzata in due, mentre l’auto si è ribaltata. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Incidente stradale oggi, 26 aprile, a San Giusto Canavese. Intorno alle 18, un’auto e una moto Harley Davidson si sono scontrate all’incrocio regolato da uno stop tra via ruale, via XXV luglio e via martiri del XXI.I soccorsiDopo il violento urto, la macchina si è ribaltata in mezzo alla.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla statale nel Salento: auto ribaltata e due feriti Leggi anche: Un’auto ribaltata e due distrutte: 5 feriti nell’incidente sulla Provinciale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SAN GIUSTO CANAVESE - Puzze in paese, il Comune chiede l'intervento dell'Arpa: La situazione è diventata insostenibile; SAN GIUSTO CANAVESE - Odori nauseabondi durante lo spettacolo per il 25 Aprile, raffica di lamentele; CUCEGLIO - Si dilegua dopo l'incidente: appello sui social per individuare una Fiat Panda grigia. SAN GIUSTO CANAVESE - Puzze in paese, il Comune chiede l'intervento dell'Arpa: «La situazione è diventata insostenibile»Non meno rilevanti, secondo il Comune, sono poi le preoccupazioni sotto il profilo sanitario: «Numerosi cittadini riferiscono sintomi quali nausea e irritazione alle vie respiratorie» ... quotidianocanavese.it Miasmi dagli allevamenti avicoli, l’allarme di San Giusto Canavese: Situazione insostenibileUn problema che da tempo aleggia sul territorio e che ora esplode in tutta la sua gravità. Il Comune di San Giusto Canavese ha deciso di rendere pubblica la lettera inviata ad Arpa Piemonte per segnal ... giornalelavoce.it San Giusto Canavese e gli odori che non fanno spettacolo... Durante l'evento del 25 Aprile, la pazienza dei cittadini è stata messa a dura prova dai miasmi [Leggi l'articolo completo](https://www.quotidianocanavese.it/cronaca/san-giusto-canavese-puzze-s - facebook.com facebook