San Leone violento scontro in curva | due feriti in ospedale

A San Leone, due persone sono state trasportate in ospedale a seguito di un incidente avvenuto in viale dei Giardini, dove si è verificato uno scontro tra due automobili. L’incidente ha causato danni materiali e feriti, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dei coinvolti. La polizia è intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

? Cosa sapere Due feriti in ospedale a San Leone dopo lo scontro tra due auto in viale dei Giardini.. I carabinieri eseguono i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in curva.. Due persone sono finite in ospedale questa notte a San Leone dopo lo scontro tra due vetture avvenuto in viale dei Giardini, proprio in corrispondenza di una curva. Il violento impatto tra i mezzi ha coinvolto direttamente il conducente di un’auto e il passeggero dell’altro veicolo. Il primo uomo è stato colpito al naso e presenta diverse escoriazioni sul corpo, mentre il secondo ha riportato un trauma nella zona del fianco. Entrambi i feriti sono stati immediatamente presi in carico dai sanitari del 118, che hanno poi organizzato il trasferimento presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per ricevere le cure necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Leone, violento scontro in curva: due feriti in ospedale Notizie correlate Violento scontro notturno a Pontedera: due feriti in ospedale? Cosa sapere Due automobilisti feriti dopo lo scontro tra due vetture in via Valdera Sud a Pontedera. Violento scontro tra due auto: feriti portati in ospedaleBrutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Incidente sulla statale 640, scooter fuori strada: feriti due minorenni; Perde il controllo dell’auto e travolge due veicoli in sosta: paura nella notte a San Leone; Incidente stradale al bivio di Maddalusa, due minorenni in ospedale; Perde il controllo dell’auto e sbatte contro due vetture parcheggiate. Vent’anni di passione, creatività e tradizione. Nella Sala del San Leone è stata inaugurata “Vent’anni insieme: tra ago e cuore il filo racconta ciò che l’anima sussurra”, l’esposizione del gruppo “Pietrasanta Ricama”, che nel 2026 celebra il suo primo vente - facebook.com facebook