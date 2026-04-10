Giovedì 9 aprile a Parabiago si è verificato un incidente tra un'auto e un monopattino elettrico, nel quale è rimasta coinvolta una bambina di 11 anni. L'impatto si è verificato nel pomeriggio e la ragazzina è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente.

Un violento impatto tra un mezzo a motore e un monopattino elettrico ha coinvolto una bambina di 11 anni nel pomeriggio di giovedì 9 aprile a Parabiago. La giovane è stata trasportata d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano dopo che i soccorsi sono stati attivati intorno alle 16.20 in via Righi, precisamente all’altezza del civico 27. L’intervento dei soccorsi e le condizioni della minore. Il sinistro stradale ha richiesto un dispiegamento massiccio di risorse sanitarie sul luogo dell’accaduto. Oltre all’ambulanza del 118, sul posto sono intervenute un’auto medica e l’elicottero per il pronto intervento. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parabiago, scontro tra auto e monopattino: 11enne in codice rosso

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