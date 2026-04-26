Scontro tra auto e scooter a San Quirino | tre feriti

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile a San Quirino si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter. L'incidente ha causato il ferimento di tre persone. I soccorsi sono intervenuti sul posto per assistere i coinvolti e trasportarli in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’accaduto.

È di tre persone il bilancio dei feriti di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 26 aprile a San Quirino. Il fatto, da quanto si apprende, è successo intorno alle 13 all'incrocio tra via Napoleone Aprilis e via dei Templari (SP65). Sul posto il personale sanitario e i.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feritiUn incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste. Albaro, scontro tra scooter: tre feriti e via Don Minzoni bloccata? Cosa sapere Scontro tra due scooter ad Albaro giovedì 23 aprile ferisce tre persone.