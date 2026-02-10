Scontro tra auto nel Salernitano la Fiat Panda si ribalta e si accartoccia | feriti donna e ragazzo
Questa mattina, in via Festola tra Battipaglia e Olevano sul Tusciano, un’auto si è ribaltata. La Fiat Panda si è accartocciata, ferendo una donna e un ragazzo. Sul posto sono arrivati i carabinieri per gestire la situazione e aiutare i feriti. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.
Incidente stradale in via Festola, tra Battipaglia e Olevano sul Tusciano. Due feriti. Intervengono i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
