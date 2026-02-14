Scontro con un' auto vicino alla rotonda grave un motociclista

Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un’auto in via Einstein, vicino alla rotonda di Bolzano, venerdì pomeriggio alle 17:30. La vettura e la motocicletta si sono scontrate in una zona molto trafficata, creando confusione tra gli automobilisti. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno trasportato il motociclista in ospedale. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

L'allarme è scattato intorno alle 17:30 di ieri, venerdì 13 febbraio, quando in via Einstein a Bolzano, nella zona sud del capoluogo altoatesino, si è verificato un violento schianto tra un'automobile e una motocicletta. L'incidente si è verificato nei pressi della rotatoria che conduce verso l'aeroporto cittadino e, ad avere la peggio, è stato il centauro. L'esatta dinamica dell'incidente, con la definizione di cause e responsabilità, è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso ma, quel che è certo, è che il biker ha riportato un serio politrauma.

