Incidente a Priverno | il conducente dell' auto guidava ubriaco

Un uomo ha perso il controllo della sua auto a Priverno e si è schiantato contro un ostacolo. Era alla guida dopo aver bevuto e, per questo, ha provocato un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. La polizia ha fermato il conducente per verificare le sue condizioni.

Era alla guida della sua auto quando è uscito di strada, rimanendo coinvolto in un incidente autonomo. Sul luogo in cui si è verificato il sinistro, in via Martiri d'Ungheria, nel comune di Priverno, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri proveniente dalla stazione di Maenza. Accertato che si trattava di un incidente che non aveva coinvolto altri veicoli, i militari hanno sottoposto il conducente, un 29enne residente in provincia, ad accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol. Il test ha dato esito positivo: l'automobilista è risultato infatti avere un tasso alcolemico oltre il limite consentito ed è stato quindi denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria per guida sotto l'effetto di alcol.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Priverno Incidente

Nella serata di ieri, alle 20:10, sulla via Nazionale di Catona, si è verificato un incidente che ha coinvolto cinque veicoli e ha provocato due feriti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Priverno Incidente

Argomenti discussi: Schianto sulla Frosinone-Mare: muore una donna di 81 anni, grave il marito; Tragedia sulla Frosinone-Mare, muore anziana di Priverno; SONNINO | Incidente sulla Frosinone-Mare: muore Augusta Grimaldi residente a Priverno; Augusta Grimaldi morta in un incidente sulla Frosinone-Mare. Era in auto con il marito.

Priverno, 29enne denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo incidenteI Carabinieri di Maenza lo hanno fermato in piazza Martiri d’Ungheria: patente ritirata e veicolo posto sotto fermo amministrativo ... latinaoggi.eu

Guida ubriaco e fa un incidente a Priverno: denunciato 29enneI Carabinieri della Stazione di Maenza hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 29 anni, residente in provincia di Latina, per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’intervento è avvenuto nel c ... radioluna.it

SONNINO | Incidente sulla Frosinone-Mare: muore Augusta Grimaldi residente a Priverno facebook